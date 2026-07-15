Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Лакруа: Ми повинні були зіграти краще

Олег Дідух — 15 липня 2026, 14:34
Лакруа: Ми повинні були зіграти краще
Максенс Лакруа
Getty Images

Центральний захисник Крістал Пелес і збірної Франції Максенс Лакруа прокоментував поразку 0:2 від Іспанії у півфіналі ЧС-2026.

Слова 26-річногозахисника наводить RMC Sport.

"Нам довелося одразу ж включитися в гру. Вільям Саліба отримав травму, потрібно було бути готовими негайно. Ми виходили на цей матч із розумінням, що маємо бути готові. У них була дуже хороша тактика проти нас. Вони знали, куди саме треба тиснути.

З тим рівнем майстерності, який ми маємо, ми повинні були зіграти краще. Вони діяли добре, а ми не показали тієї гри, яку хотіли. Це був складний матч у плані того, щоб доставляти м'яч гравцям попереду. Вони розігрували свої м'ячі. Вони були кращими, і це треба прийняти. Ми будемо вчитися на своїх помилках", – заявив француз.

Нагадаємо, Лакруа розпочав матч на лаві запасних, проте був змушений вийти на поле на 30 хвилині замість травмованого Вільяма Саліба.

Збірна Франції з футболу Чемпіонат світу-2026 з футболу

Збірна Франції з футболу

Це було приниження: Анрі розніс збірну Франції після поразки в 1/2 фіналу ЧС-2026
Сенаторка Парагваю, яка конфліктувала з Мбаппе, висміяла виліт Франції з ЧС-2026
Вієйра – про поразку збірної Франції: Провалилися абсолютно всі
Тренер збірної Аргентини оцінив справедливість результату матчу Франція – Іспанія у півфіналі ЧС-2026
Макрон прокоментував поразку Франції в півфіналі ЧС-2026

Останні новини