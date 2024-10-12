Гуммельс: Я обов’язково зіграю проти Динамо

Зірковий новачок Роми Матс Гуммельс заявив про те, що готовий до дебюту за італійський клуб.

35-річного німця цитує Roma Press, посилаючись на Corriere dello Sport:

"Дуже шкода, що минулого тижня я захворів. У мене була температура, і я не міг поїхати до Монци, де мав зіграти у стартовому складі.

Я відчуваю, що я у формі, я в порядку, і я вже готовий грати. Навряд чи я буду обраний у старт проти Інтера, але я обов'язково зіграю проти Динамо", – заявив захисник.

Нагадаємо, Гуммельс перейшов до Роми на правах вільного агента 4 вересня поточного року, проте з того часу так і не зіграв жодного офіційного матчу за "Вовків".

Матч третього туру Ліги Європи між Динамо та Ромою відбудеться в четвер, 24 жовтня.