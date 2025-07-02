У Полісся змінився суперник по контрольному матчу

Контрольний поєдинок між Поліссям і румунським Чіксереда Меркуря-Чук, який мав відбутися в середу, 2 липня, було скасовано.

Про це повідомляє пресслужба житомирського клубу.

За їхньою інформацією, поєдинок був скасований через інфекційне захворювання, яке вразило значну кількість гравців суперника.

Поліссю вдалося оперативно знайти заміну румунському клубу. Команда Руслана Ротаня проведе поєдинок проти місцевого австрійського клубу Бад-Леонфельден. Поєдинок розпочнеться сьогодні, 2 липня, о 18:30 за місцевим часом (19:30 за київським).

Трансляція спарингу буде доступна на YouTube-каналі Полісся.

Матч проти Бад-Леонфельдене стане для житомирян другим на зборі в Австрії. У першому вони 27 червня зіграли внічию 1:1 зі Слованом.