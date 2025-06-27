Полісся зіграло внічию зі Слованом на тренувальному зборі в Австрії

У п'ятницю, 27 червня, Полісся провело свій перший спаринг на навчально-тренувальних зборах, де суперником житомирської команди був Слован.

Зустріч завершилася внічию 1:1.

Цікаво, що обидва голи реалізували саме футболісти словацького клубу. Так, на 36-й хвилині у власні ворота забив Стрелец, а за 2 хвилини до фінального свистка рахунок зрівняв Томандзото.

Контрольний матч

Полісся – Слован 1:1 (1:0)

Голи: 1:0 – 36 Стрелец, 1:1 – 88 Томандзото

Полісся (стартовий склад): Волинець, Михайліченко, Сарапій, Чоботенко, Хадрой, Бабенко, Таллес, Лєднєв, Крушинський, Гуцуляк, Філіппов.

Полісся (стартовий склад на 2-й тайм): Кудрик, Корнійчук, Безкоровайний, Віале, Гришкевич, Мельниченко, Андрієвський, Караман, Гонслалвеш, Мустафаєв, Гайдучик.

Нагадаємо, на збори Полісся вирушило 23 червня. Команда готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.

Новий сезон розпочнеться для Полісся 24 липня. "Вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій УЄФА. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках. Ним стане переможець пари Борац Баня-Лука (Боснія і Герцеговина) – Санта-Колома (Андорра).