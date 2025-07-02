Металіст 1925 зустрінеться з Панатінаїкосом, матчі Зорі, ЛНЗ та Полісся: розклад спарингів клубів УПЛ

У середу, 2 липня, команди Української Прем'єр-ліги візьмуть участь у 4 товариських матчах.

Першими на поле вийдуть футболісти черкаського ЛНЗ. Команда протистоятиме першоліговій Вікторії Суми. Поєдинок розпочнеться об 11:00 за київським часом.

Вже за годину розпочне свій спаринг Металіст 1925, який зустрінеться із грецьким Панатінаїкосом. Також Полісся о 18:30 зіграє проти Чіксереди, а Зоря о 19:00 протистоятиме Кішварді.

Особлива увага буде прикута до житомирського клубу, адже його сезон розпочнеться раніше. 24 липня "вовки" стартуватимуть у другій стадії кваліфікації Ліги конференцій. Вже визначився перший суперник житомирців у єврокубках.

Розклад спарингів клубів УПЛ на 2 липня

11:00. ЛНЗ (Черкаси) – Вікторія (Суми)

12:00. Металіст 1925 (Харків) – Панатінаїкос (Греція)

18:30. Полісся (Житомир) – Чіксереда Меркуря-Чук (Румунія)

19:00. Зоря (Луганськ) – Кішварда (Угорщина)

Нагадаємо, на збори Полісся вирушило 23 червня. Команда готується до сезону-2025/26 під керівництвом нового головного тренера: нещодавно "вовків" очолив Руслан Ротань.