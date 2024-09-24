Ніхто не може бути вище колективу: Ашур – про відсторонення Макуана

Головний тренер Полісся Імад Ашур підтвердив відсторонення від тренувань з командою конголезького вінгера Бені Макуана.

Про це тренер розповів у коментарі УПЛ ТБ.

"Макуана переведено у дубль. Лише час покаже, як ми будемо рухатися далі. Футбол – це колективний спорт. Ніхто не може бути вище колективу. Якщо нападник не забиває, це не означає, що він не робить вплив. Ми граємо з одним нападником, на нього завжди прикута увага. Мені не принципово, хто буде забивати. Чекаємо, поки нападники будуть забивати, інсайди будуть забивати, на стандартах – захисники. У сучасному футболі у нападника, окрім фінішу, який дуже дорого коштує, також є робота без м'яча", – сказав Ашур.

Раніше повідомлялося, що причиною відсторонення гравця став його непрофесійний підхід до своїх обов'язків після матчу проти рівненського Вереса.

В сезоні-2023/24 Макуана провів 20 поєдинків на клубному рівні, відзначившись 4 голами, та 3 асистами. У поточному сезоні на його рахунку 4 матчі – без результативних дій.

Напередодні Полісся вдома зіграло внічию з черкаським ЛНЗ. Наразі "вовки" з 14 очками посідають третє місце у турнірній таблиці. Наступний матч команда зіграє 28 вересня проти Карпат.