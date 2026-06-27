У почесного президента Севільї та екснаставника низки клубів Ла Ліги діагностували рак товстої кишки

У почесного президента та колишнього тренера іспанської Севільї Хоакіна Капарроса було діагностовано рак товстої кишки.

Про це повідомляє пресслужба клубу. Деталі розкриває Marca.

"ФК Севілья хоче висловити свою найщирішу підтримку та любов нашому почесному президенту Хоакіну Капарросу, у якого діагностували рак товстої кишки. Улюблений колишній тренер Севільї, який має повну підтримку своїх рідних, друзів та всіх уболівальників клубу, вже проходить відповідне медичне лікування. ФК Севілья також бажає йому якнайшвидшого одужання, для чого Хоакін, без сумніву, проявить свою звичну силу духу та мужність. "Ніколи не здавайся, Хоакін!", – йдеться в повідомленні.

Хоакін Капаррос тричі очолював севільський колектив. Перший його прихід відбувся у 2000 році, цей період тривав 5 років. У сезоні-2001/02 команда під його керівництвом стала чемпіоном другого дивізіону Іспанії та вийшла в іспанську першість.

Друга каденція відбулася через 12 років, у кампанії-17/18 він почав працювати виконувачем обов'язків головного тренера, а вже у березні 2019 року став головним наставником команди, після чого у 2020 перейшов до збірної Вірменії.

Втретє він повернувся до севільського колективу наприкінці сезону-24/25, згодом ставши почесним президентом "нервіонців".

Окрім Севільї, Капаррос тренував низку команд з іспанського чемпіонату: Сан-Хосе Обреро, Кампільйо, Мотілья, Кастилія-Ла-Манча, Хімнастико Алькасар, Конкенсе, Мансанарес, Морало, Рекреатіво, Вільярреал, Депортіво, Атлетик Більбао, Мальорка, Леванте, Гранада, Осасуна.

Нагадаємо, що у березні цього року колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Бразилії Вандерлей Лушембурго потрапив до реанімації через легеневу інфекцію.