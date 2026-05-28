Угода з купівлі Рамосом Севільї не відбудеться

Легендарний захисник Серхіо Рамос разом зі своїми партнерами не стане власником Севільї.

Про це повідомляє Cope.

За їхньою інформацією, угода, над якою працювали протягом 5 місяців, зірвалася. Причина – в останній момент Рамос і його партнери із аргентинського інвестиційного фонду Five Eleven Capital змінили свою пропозицію в сторону значного погіршення.

"Вони зобов'язалися купити 80 000 акцій, але тепер захотіли придбати близько 30 000 і самостійно піти на збільшення капіталу, завдяки чому отримали б контроль над клубом за мінімальних фінансових витрат", – заявило джерело, знайоме з ходом переговорів.

Після цього чинні власники Севільї оголосили про припинення переговорів щодо продажу клубу. Також вони заявили про неплатоспроможність потенційних покупців.

Серхіо Рамос є вихованцем Севільї, за першу команду виступах у 2003 – 2005 і 2023 – 2024 роках.