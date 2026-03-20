Колишній тренер Реала та збірної Бразилії потрапив до реанімації – ЗМІ

Колишній головний тренер мадридського Реала та збірної Бразилії Вандерлей Лушембурго потрапив до реанімації через легеневу інфекцію.

73-річного бразильця госпіталізували до приватної лікарні в місті Палмас. Медичний звіт повідомляє, що стан Лушембурго стабільний, він перебуває у свідомості з нормальними показниками дихання та артеріального тиску і проходить додаткові обстеження.

Вандерлей є рекордсменом чемпіонату Бразилії, здобувши п'ять титулів Серії А на чолі клубів Палмейрас, Корінтіанс, Крузейро та Сантос. Також фахівець вигравав Кубок Бразилії, низку чемпіонатів штатів та визнавався найкращим тренером світу серед наставників збірних у 1999 році за версією IFFHS.

З 1998 по 2000 рік Лушембурго очолював збірну Бразилії, з якою здобув Копа Америка у 1999 році. В Європі бразилець працював на чолі мадридського Реала з 2004 року до звільнення у грудні 2005 року. Останнім місцем роботи тренера у футболі був клуб Корінтіанс у 2023 році.

Наразі колишній наставник займається політикою та планує балотуватися до сенату від штату Токантінс, для чого приєднався до партії Podemos.

Нагадаємо, у грудні 2020 року Лушембурго перебував у лікарні через зараження коронавірусом, який він переніс вдруге після безсимптомного захворювання в липні того ж року. У листопаді 2019 року у фахівця діагностували рак шкіри.