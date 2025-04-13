Хоакін Капаррос вчетверте погодився очолити Севілью

Хоакін Капаррос повернувся до Севільї, з якою він працюватиме до кінця сезону-2024/25.

Про це було оголошено на сайті нервіонців.

Згідно з джерелом, сторони домовилися про короткострокову співпрацю до кінця нинішньої кампанії. Капаррос замінить Франсіско Гарсію Пім'єнту, якого сьогодні, 13 квітня, відправили у відставку з посади головного тренера.

"Хоакін Капаррос буде тренером Севільї до кінця сезону-2024/25 після оголошення про відставку Гарсії Пім'єнти. Клуб досягнув домовленості з уродженцем Утрери про те, що він очолить команду на цьому заключному відрізку кампанії, до кінця якої залишилося сім матчів", – йдеться у заяві.

ℹ️ Joaquín Caparrós regresa al banquillo del Sevilla FC. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) April 13, 2025

Варто зазначити, що це буде вже четвертий раз, коли Хоакін Капаррос очолюватиме Севілью.

Раніше він працював з андалусійцями з 2000 по 2005 роки, був виконувачем обов'язків тренера наприкінці сезону-2017/18, після чого його призначили спортивним директором. Але в березні 2019 року він повернувся на тренерський місток, де перебував до кінця сезону-2018/19.

Нагадаємо, що Барселона готова продати одного з ключових гравців команди Гансі Фліка через проблеми в переговорах про новий контракт.