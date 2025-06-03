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Неймар може перейти у мексиканський клуб

Олег Дідух — 3 червня 2025, 17:51
Неймар може перейти у мексиканський клуб
Неймар
Getty images

Зірковий форвард Сантоса та збірної Бразилії Неймар може продовжити кар’єру в мексиканській Пачуці.

Про це повідомляє Marca.

Пачука розглядає Неймара як тимчасове підсилення команди на час клубного чемпіонату світу 2025 року. Офіційної пропозиції 33-річному бразильцеві мексиканці поки що не робили, проте їхній інтерес є цілком реальним.

Контракт Неймара із Сантосом діє до кінця червня поточного року та досі не продовжений. Він виступає за клуб із січня поточного року.

Пачука на клубному чемпіонаті світу виступить у групі Н, де її суперниками будуть Реал, Аль-Хіляль і РБ Зальцбург. Турнір розпочнеться 15 червня.

У поточному сезоні на рахунку Неймара 3 голи та 3 асисти в 14 матчах за Сантос у всіх турнірах.

Клубний чемпіонат світу Неймар Сантос Пачука

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