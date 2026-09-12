Неймар врятував Сантос від трансферного бану

Зірковий бразильський вінгер Неймар врятував свій клуб, Сантос, від трансферного бану.

Про це повідомляє Goal.com.

Сантос заборгував Монако 2 мільйони євро за трансфер Жана Лукаса. Через це ФІФА наклала на бразильський клуб трансферний бан.

Неймар погасив цей борг зі своєї кишені через свою маркетингову компанію NR Sports. Передачу грошей оформили як спонсорський контракт: логотип NR Sports буде розміщений на футболках Сантоса.

Зняття трансферного бану вже дозволило Сантосу здійснити гучне підписання: у клуб на правах вільного агента перейшов Філіппе Коутінью.

У поточному сезоні на рахунку Неймара 8 голів і 8 асистів у 24 матчах у всіх турнірах. Його контракт із Сантосом діє до кінця грудня поточного року.