Вже в обід усе буде відомо: Поворознюк назвав 3 кандидатів на посаду головного тренера Інгульця

Президент Інгульця Олександр Поворознюк розкрив імена кандидатів на посаду головного тренера, яка стала вакантною після відходу Владислава Лупашка.

Про процес пошуку нового наставника він розповів у інтерв’ю "Українському футболу".

"Це ще відкрите питання. Завтра зустрічаюся з Желько Любеновичем і ми або домовимось, або ні. Вже в обід усе буде відомо. До цього ми розмовляли з президентом Миная і він сказав, що відпустить Желько. Ми з Пересоляком дружимо сім’ями, питань не було ніяких, його віддають також безплатно".

Також Поворознюк назвав імена двох запасних претендентів, до чиїх кандидатур повернеться у разі зриву переговорів з Любеновичем.

"Ковалець – ні. Лавриненко – так. Був ще Кучук та ще пара кандидатур, переговорний процес у випадку невдачі з Любеновичем буде тривати".

Нагадаємо, Сергій Лавриненко тренував Інгулець з 2016 до 2022 року. Поворознюк заявляв, що якщо не буде результату, то він поміняє всю команду, але Лавриненко працюватиме в Інгульці. Втім, свого слова президент на стримав, звільнивши його після серії поразок у сезоні 2022/23.