У Металісті відреагували на інформацію про запрошення асистента Моурінью

Харківський Металіст не вів переговорів з італійцем Сальваторе Фоті, який працює асистентом головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью.

Про це розповів перший віцепрезидент клубу Євгеній Красніков у коментарі Sport-express.ua.

Керівництво Металіста повністю довіряє Андрію Аніщенку та не планує змін на тренерському містку.

"Сальваторе Фоті? Повна маячня! Я вперше про це чую, і ця інформація не має під собою жодного підґрунтя. Я не знаю, хто таке написав і, найголовніше, – навіщо

Андрій Анатолійович Аніщенко – прекрасний тренер і людина. Керівництво Металіста повністю задоволене його роботою, і Андрій Анатолійович має необмежений кредит довіри. У нас навіть думки ніколи не виникало припинити з ним співпрацю. Прогрес молодих гравців Металіста – це повністю заслуга Аніщенка і його тренерського штабу", – зазначив Красніков.