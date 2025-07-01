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У Металісті відреагували на інформацію про запрошення асистента Моурінью

Олександр Булава — 1 липня 2025, 20:58
У Металісті відреагували на інформацію про запрошення асистента Моурінью
Сальваторе Фоті
Getty Images

Харківський Металіст не вів переговорів з італійцем Сальваторе Фоті, який працює асистентом головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью.

Про це розповів перший віцепрезидент клубу Євгеній Красніков у коментарі Sport-express.ua.

Керівництво Металіста повністю довіряє Андрію Аніщенку та не планує змін на тренерському містку.

"Сальваторе Фоті? Повна маячня! Я вперше про це чую, і ця інформація не має під собою жодного підґрунтя. Я не знаю, хто таке написав і, найголовніше, – навіщо

Андрій Анатолійович Аніщенко – прекрасний тренер і людина. Керівництво Металіста повністю задоволене його роботою, і Андрій Анатолійович має необмежений кредит довіри. У нас навіть думки ніколи не виникало припинити з ним співпрацю. Прогрес молодих гравців Металіста – це повністю заслуга Аніщенка і його тренерського штабу", – зазначив Красніков.

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Аніщенко очолив харківський колектив влітку 2023 року. У минулому сезоні команда посіла шосте місце у чемпіонській групі Першої ліги.

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