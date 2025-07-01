Асистент Моурінью може очолити Металіст

Італійський фахівець Сальваторе Фоті, який працює асистентом головного тренера Фенербахче Жозе Моурінью, може очолити харківський Металіст.

Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

36-річний італійський фахівець роздумує над тим, щоби розпочати самостійну тренерську кар’єру. Окрім Металіста, у нього на руках є пропозиції від турецького Фатіх Карагюмрюка та Сампдорії.

Фоті працював у тренерському штабі Моурінью не лише у Фенербахче, а й у Ромі. Також працював асистентом головного тренера в Торіно, Мілані та Сампдорії.

В якості гравця Фоті провів 30 матчів і забив 10 голів за молодіжні збірні Італії різних вікових категорій. Виступав за Сампдорію, Віченцу, Мессіну, Тревізо, П’яченцу, Емполі, Брешію, Лечче та К’яссо. Кар’єру був змушений завершити в 27 років через невдалу операцію на спині.