У Мексиці фанат загинув на стадіоні, що прийме матч-відкриття чемпіонату світу-2026

У столиці Мексики Мехико на нещодавно реконструйованому стадіоні "Ацтека" загинув чоловік внаслідок падіння з трибуни.

Про це повідомляє Reuters. Деталі додає The Athletic.

Інцидент трапився напередодні товариського матчу між збірними Мексики та Португалії, який став тестовим заходом для арени після завершення будівельних робіт.

Чоловік перебував у стані алкогольного сп'яніння (як стверджують представники влади) та спробував спуститися з ложі другого ярусу на перший по зовнішній стороні конструкції, проте зірвався і впав на нижній поверх.

Ця арена прийматиме п'ять поєдинків чемпіонату світу 2026 року, зокрема гру-відкриття турніру між збірними Мексики та Південної Африки, що запланована на 11 червня. Стадіон стане першим в історії, який прийме три матчі-відкриття світових першостей, оскільки раніше він уже приймав старти турнірів у 1970 та 1986 роках.

Нагадаємо, що збірна України не поїде на цей чемпіонат світу. Команда Реброва завершила виступи у відборі, поступившись збірній Швеції з рахунком 1:3 у півфінальному поєдинку раунду плейоф.

У тому матчі нападник шведів Віктор Дьокереш відзначився першим в історїї хеттриком у ворота збірної України, а єдиний гол у складі українців забив Матвій Пономаренко.