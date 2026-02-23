ФІФА стурбована проведенням матчів у Мексиці: гра Португалії та плейоф ЧС-2026 під питанням через терор – ЗМІ

Хвиля насильства в Мексиці, через ліквідацію ватажка наркокартелю країни "Нове покоління Халіско" Немесіо Осегеру Сервантеса на прізвисько "Ель Менчо", поставила під питання проведення там матчів чемпіонату світу 2026.

Про це повідомляє Marca.

Наразі ФІФА публічно не заявляла про позбавлення Гвадалахари статусу міста-господаря, проте джерела іспанського видання розповідають, що існують занепокоєння щодо того, чи дозволять умови гарантувати безпеку на глобальній спортивній події такого масштабу.

Організаторів попросили довести, що вони здатні забезпечити безпеку як матчів чемпіонату світу, так і ключових поєдинків плейоф кваліфікації, запланованих на кінець березня.

Зауважимо, шо Гвадалахара має прийняти чотири матчі групового етапу чемпіонату світу, у яких візьму участь сама ж Мексика, Іспанія та Уругвай. Також у березні тут заплановано проведення двох матчів міжконтинентального плейоф до ЧС (26 березня матч Нової Каледонії проти Ямайки та 31 березня протистояння між переможцем цієї пари та Конго).

Крім офіційних турнірів, під загрозою скасування опинився товариський матч між збірними Мексики та Португалії, за яку виступає Кріштіану Роналду. Ситуація ускладнюється ще й побоюваннями щодо того, чи встигнуть завершити реконструкцію стадіона "Естадіо Ацтека" до 28 березня.

Відзначимо, що наркобарон помер у неділю, 22 лютого, коли його транспортували до Мехіко. Він отримав поранення під час боїв між бойовиками та мексиканському армією у місті Тапальпа.

Бойовики одного із найбільших відповіли на ліквідацію свого ватажка. Це знищення спричинило заворушення у багатьох штатах країни. Злочинці блокують дороги, підпалюють автомобілі, автозаправні станції та усе, що бачать на своєму шляху.

Також нагадаємо, що через ці події було перенесено ряд локальних матчів в країні.