ФІФА відреагувала на заворушення в Мексиці перед ЧС-2026: чи відбудуться матчі в Гвадалахарі

У ФІФА висловилися щодо загострення безпекової ситуації в мексиканському штаті Халіско, де мають відбутися матчі ЧС-2026.

Про це повідомляє видання The Athletic.

Один з високопосадовців ФІФА на правах анонімності розповів, що в організації викликала занепокоєння поява сцен насильства, які з'явилися на новинних каналах по всьому світу.

Однак до вечора понеділка, 23 лютого, мексиканська влада повідомила про відновлення порядку в регіоні. В той же день ФІФА підтримала мексиканських партнерів та висловила повну довіру трьом країнам-організаторам ЧС-2026.

Речник не підтвердив остаточного факту проведення матчів плейоф у Гвадалахарі, заявивши, що ФІФА не коментуватиме "гіпотетичні припущення та спекуляції".

"Ми уважно стежимо за ситуацією в Халіско та постійно підтримуємо зв'язок з владою", – додав речник.

У ФІФА додали, що організація розглядатиме перенесення ігор чемпіонату світу лише як крайній захід. Це станеться лише за умови, якщо офіційна влада висловить серйозне занепокоєння безпекою.

Зазначимо, що на стадіоні "Акрон", що розташований поблизу Гвадалахари, відбудуться чотири матчі чемпіонату світу з футболу з 11 по 26 червня. Крім того, на цій арені у березні мають пройти матчі міжконтинентального плейоф за путівки на Мундіаль.

Ще дев'ять поєдинків, включаючи матч-відкриття чемпіонату світу, відбудуться в Мехіко та Монтерреї

Нагадаємо, що заворушення у Мексиці розпочалися після ліквідації ватажка найжорстокішого наркокартелю "Ель Менчо". У відповідь на знищення свого лідера бойовики розгорнули терор у восьми штатах країни. Злочинці підпалюють автомобілі, блокують траси та атакують правоохоронців.