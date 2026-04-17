Помер легендарний чемпіон світу, який мав 14 успішних захистів титулу

У четвер, 16 квітня, пішов у засвіти колишній мексиканський боксер Мігель Канто.

Про це повідомила пресслужба WBA.

Його серце зупинилось у віці 78 років. "Маленький Майстер" виступав у найлегшій вазі, здобувши чимало гучних перемог і був справжньою легендою.

Мексиканець мав дві поразки у трьох стартових боях на профі-рингу, проте зміг побудувати видатну кар'єру. Він став чемпіоном світу в 1975 році, коли завоював титул WBC в битві з японцем Седзі Огумою.

Мігель Канто після здобуття чемпіонського пояса #UnDiaComoHoy hace 4️⃣8️⃣ años, la consagración de Miguel Canto 🙌



El yucateco 🇲🇽 vencía por Decisión Unánime al local Shoji Oguma en Sendai 🇯🇵, arrebatándole el Mundial 👑 WBC del peso mosca e iniciando un reinado de 4 años en la categoría pic.twitter.com/vZQ07UpFzB — ESPN KnockOut (@ESPNKnockOut) January 9, 2023

Мексиканець утримував чемпіонський пояс протягом чотирьох років. За цей час він провів 14 успішних захистів титулу.

Загалом Мігель Канто на професійному рівні бився 74 рази, здобувши 61 перемогу (15 нокаутом). Його вважають одним із найкращих мексиканських боксерів в історії.

Нагадаємо, що напередодні також помер легендарний футболіст Реала Хосе Еміліо Сантамарія. Йому було 96 роківю