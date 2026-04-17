Помер легендарний чемпіон світу, який мав 14 успішних захистів титулу
У четвер, 16 квітня, пішов у засвіти колишній мексиканський боксер Мігель Канто.
Про це повідомила пресслужба WBA.
Його серце зупинилось у віці 78 років. "Маленький Майстер" виступав у найлегшій вазі, здобувши чимало гучних перемог і був справжньою легендою.
Мексиканець мав дві поразки у трьох стартових боях на профі-рингу, проте зміг побудувати видатну кар'єру. Він став чемпіоном світу в 1975 році, коли завоював титул WBC в битві з японцем Седзі Огумою.
Мексиканець утримував чемпіонський пояс протягом чотирьох років. За цей час він провів 14 успішних захистів титулу.
Загалом Мігель Канто на професійному рівні бився 74 рази, здобувши 61 перемогу (15 нокаутом). Його вважають одним із найкращих мексиканських боксерів в історії.
