Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці скасовано через ситуацію в країні

Олег Дідух — 26 лютого 2026, 18:10
Етап Кубку світу зі стрибків у воду в Мексиці скасовано через ситуацію в країні

Етап Кубку світу зі стрибків у воду в мексиканському Сапопані скасовано через напружену ситуацію в країні.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації водних видів спорту (World Aquatics).

Етап у Сапопані повинен був відбутися з 5 до 8 березня. Проте World Aquatics разом із Федерацією стрибків у воду Мексики ухвалили спільне рішення щодо скасування змагань.

Причина – заворушення в країні, які розпочалися після ліквідації ватажка найжорстокішого наркокартелю "Ель Менчо". У відповідь на знищення свого лідера бойовики розгорнули терор у восьми штатах країни. Злочинці підпалюють автомобілі, блокують траси та атакують правоохоронців.

Нагадаємо, влітку Мексика повинна приймати чемпіонат світу-2026 з футболу разом із Канадою та США. Існує ризик того, що матчі, які мають пройти в Мексиці, будуть перенесені в іншу країну.

