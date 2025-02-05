Це мрія, якою я живу: Арройо – про перехід у Шахтар

19-річний захисник Болівара Дієго Арройо оцінив свій перехід у донецький Шахтар.

Цитує гравця Red Uno.

"Це мрія, якою я живу. Це моя мрія, всієї моєї родини та багатьох гравців. Я буду представляти Болівію і хочу зробити це якомога краще. Дуже вдячний моєму клубу, він допоміг мені вирости як футболісту і як особистості, тепер на мене чекає щось нове", – розповів Арройо.

Напередодні трансфер гравця підтвердив президент болівійського клубу. Нагадаємо, оборонець дебютував за першу команду Болівар 26 вересня. З того часу він провів 3 поєдинки, в яких зробив 1 асист. Trasfermarkt оцінює гравця у 25 тисяч євро.

Раніше стало відомо, що донецький клуб домовився про трансфер 18-річного бразильського нападника Флуміненсе Кауа Еліаса.