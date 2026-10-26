Канселу: Ми були кращими за Реал

Португальський захисник Барселони Жоау Канселу вважає, що його команда не заслуговувала на поразку в матчі 10 туру іспанської Ла Ліги проти мадридського Реала (25 жовтня).

Слова футболіста наводить Marca.

"На мій погляд, ми виглядали краще, але це Реал – вони створюють моменти та забивають. Загалом же ми були кращими. Тепер нам потрібно правильно відреагувати – попереду матч з Алавесом", – заявив Канселу.

Напередодні Барселона в матчі 10 туру Ла Ліги вдома програла Реалу з рахунком 1:2. Сам Канселу вийшов у основі своєї команди та провів на полі всі 90 хвилин.

Попри поразку від Реала, каталонці зберігають лідерство у турнірній таблиці Ла Ліги з 27 очками в активі після 10 турів.