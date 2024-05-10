Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен
Німецький Баєр Леверкузен буде явним фаворитом у поєдинку проти італійської Аталанти в межах фіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.
Про це говорять коефіцієнти букмекерів.
- Перемога Баєра - 1,87;
- Нічия - 3,80;
- Перемога Аталанти - 4,40.
Найбільш імовірним рахунком основного часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають мирову 1:1 (коефіцієнт 6,40).
Коефіцієнти на переможця турніру
- Баєр - 1,48;
- Аталанта - 2,70.
Матч Аталанта – Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 22 травня, на стадіоні "Авіва" в Дубліні (Ірландія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Клубу з Італії перемога може принести перший титул на міжнародному рівні, колектив з Німеччини прагне здобути другий такий трофей у історії.
Нагадаємо, в півфіналі Баєр переграв Рому, тоді як Аталанта здолала опір Марселя.