Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен

Німецький Баєр Леверкузен буде явним фаворитом у поєдинку проти італійської Аталанти в межах фіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

Перемога Баєра - 1,87;

Нічия - 3,80;

Перемога Аталанти - 4,40.

Найбільш імовірним рахунком основного часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають мирову 1:1 (коефіцієнт 6,40).

Коефіцієнти на переможця турніру

Баєр - 1,48;

Аталанта - 2,70.

Матч Аталанта – Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 22 травня, на стадіоні "Авіва" в Дубліні (Ірландія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Клубу з Італії перемога може принести перший титул на міжнародному рівні, колектив з Німеччини прагне здобути другий такий трофей у історії.

Нагадаємо, в півфіналі Баєр переграв Рому, тоді як Аталанта здолала опір Марселя.