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Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен

Максим Салівон — 10 травня, 14:58
Букмекери назвали фаворита фіналу Ліги Європи Аталанта — Баєр Леверкузен

Німецький Баєр Леверкузен буде явним фаворитом у поєдинку проти італійської Аталанти в межах фіналу Ліги Європи сезону-2023/2024.

Про це говорять коефіцієнти букмекерів.

  • Перемога Баєра - 1,87;
  • Нічия - 3,80;
  • Перемога Аталанти - 4,40.

Найбільш імовірним рахунком основного часу ті, хто ризикують своїми грошима, вважають мирову 1:1 (коефіцієнт 6,40).

Коефіцієнти на переможця турніру

  • Баєр - 1,48;
  • Аталанта - 2,70.

Матч Аталанта – Баєр Леверкузен відбудеться у середу, 22 травня, на стадіоні "Авіва" в Дубліні (Ірландія). Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом. Клубу з Італії перемога може принести перший титул на міжнародному рівні, колектив з Німеччини прагне здобути другий такий трофей у історії.

Нагадаємо, в півфіналі Баєр переграв Рому, тоді як Аталанта здолала опір Марселя.

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