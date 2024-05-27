Конфлікт інтересів: МЮ можуть не допустити до Ліги Європи

Манчестер Юнайтед може бути не допущений до Ліги Європи сезону-2024/25.

Про це повідомляє видання Mirror.

За інформацією джерела, УЄФА може прийняти таке рішення через недотримання правил володіння кількома клубами. Річ у тім, що сер Джим Реткліфф, який є співвласником «червоних дияволів», також володіє клубом французької Ніцци, яка кваліфікувалася до Ліги Європи, посівши цього сезону п'яте місце в чемпіонаті Франції.

Компанія Реткліффа зараз володіє 27% МЮ, але планує інвестувати ще 235 мільйонів фунтів стерлінгів, що збільшить їхню частку володіння до більш ніж 30%. І тоді УЄФА не дозволить командам, власники яких контролюють понад 30% акцій кожного клубу, брати участь в одному турнірі.

Відтак Ман Юнайтед, як команда, яка посіла нижче місце у своєму чемпіонаті ніж Ніцца, може відправитися до Ліги Конференцій.

Нагадаємо, що підопічні Еріка тен Гага перемогли Ман Сіті у фіналі Кубку Англії та здобули право участі у Лізі Європи наступного сезону.







