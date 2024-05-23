Лукман став найкращим гравцем фіналу ЛЄ

Нападник італійської Аталанти Адемола Лукман визнаний найкращим гравцем фінального матчу Ліги Європи проти німецького Баєра.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Нігерієць забив усі три м'ячі "богині", що дозволило його команді розгромно перемогти та виграти перший єврокубковий трофей в історії.

Також Аталанта завдала Баєру першої в сезоні поразки. Рекордна безпрограшна серія Леверкузена у всіх турнірах, яка налічувала 51 матч, завершилась.

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Аталанта свій перший єврокубковий матч провела у вересні 1962 року. Через 60 років і 261 день вони виграли Лігу Європи. Це найдовша пауза між першою грою і першим трофеєм. І загалом це другий тріумф бергамасків на елітному рівні: раніше вони вигравали лише Кубок Італії у 1963 році.