Перемога Аталанти у фіналі Ліги Європи порадувала Кривбас та засмутила Динамо

Перемога італійської Аталанти в фіналі Ліги Європи (ЛЄ) має свої наслідки для клубів Української Прем'єр-ліги (УПЛ).

Мова про Динамо та Кривбас. Вже відомо, що за підсумками сезону кияни фінішують другими, а криворіжці стануть бронзовими призерами УПЛ.

Столичному клубу була вигідніша перемога Баєра. Тепер "біло-сині", з високою вірогідністю, не будуть сіяними у 2 кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів. Аби це змінилося, потрібно, щоб та ж Аталанта фінішувала у першій четвірці в чемпіонаті Італії.

А от Кривбасу звитяга бергамців на руку. Тепер команда Юрія Вернидуба може сподіватися на гарантований прохід бодай у груповий раунд Ліги конференцій. Це станеться у випадку потрапляння в раунд плей-оф ЛЄ. Проте для цього мають здійснитися дві умови. Та ж Аталанта має опинитися поза топ-4 Серії А, а у фіналі Ліги чемпіонів перемогу повинна відсвяткувати німецька Боруссія Дортмунд.

Перед останнім туром Аталанта посідає п'яту сходинку в Серії А з 66 очками й відстає від четвертого місця на 2 очка.