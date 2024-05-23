Малиновський привітав Аталанту з перемогою в Лізі Європи

Колишній футболіст Аталанти Руслан Малиновський привітав команду з перемогою у фіналі Ліги Європи над німецьким Баєром.

Відповідну історію він опублікував в інстаграмі.

"Найкращі побажання всім гравцям, тренеру та всім жителям Бергамо", — написав гравець.

Українець покинув "богиню" влітку 2023 року, перейшовши в Марсель. Загалом за Аталанту він зіграв 143 матчі, забив 30 м'ячів та віддав 28 голових передач.

Нагадаємо, бергамаски розгромили Баєр у фіналі ЛЄ (3:0) та здобули перший єврокубковий трофей у своїй історії, і загалом другий на елітному рівні: раніше вони вигравали лише Кубок Італії у 1963 році.

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У свою чергу леверкузенці зазнали першої поразки в сезоні. Безпрограшна серія "фармацевтів" тривала 51 матч, що є рекордом клубного європейського футболу.