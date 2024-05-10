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Баєр — Рома 2:2: огляд півфіналу Ліги Європи

— 10 травня, 01:10
Баєр — Рома 2:2: огляд півфіналу Ліги Європи

Леверкузенський Баєр здобув путівку у фінал Ліги Європи сезону-2023/24.

Команда розписала нічию 2:2 з Ромою в матчі-відповіді півфіналу та пройшла далі за сумою двох зустрічей.

Головною родзинкою матчу є гол "фармацевтів" на 90+7 хвилині, який дозволив продовжити безпрограшну серію команди до 49 матчів, побивши рекорд Бенфіки 1963-65 років.

Огляд матчу

Ліга Європи
1/2 фіналу, матчі-відповіді
10 травня

Баєр — Рома 2:2 (0:1) (4:2 за сумою двох матчів)

Голи: Манчіні 82 (аг), Станішич 90+7 - Паредес 41, 66

В іншому півфіналі Аталанта пройшла Марсель, здобувши перемогу з рахунком 2:0.

Фінал Ліги Європи УЄФА-2023/24 між Баєром та Аталантою запланований на 22 травня в ірландському Дубліні (стадіон "Авіва").

Напередодні також визначились фіналісти Ліги чемпіонів. Реал в неймовірному матчі здолав Баварію, а Боруссія Дортмунд перемогла ПСЖ та вперше за 11 років вийшла у фінал ЛЧ.

В іншому єврокубковому змаганні, Лізі конференцій, фіналістами стали Олімпіакос та Фіорентина. Греки впевнено переграли Астон Віллу, а "пурпурові" пройшли Брюгге.

Рома Ліга Європи-2023/24 Баєр Леверкузен

Рома

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