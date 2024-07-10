Ворскла перемогла Ужгород: допоміг гравець на перегляді
Полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над Ужгородом у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.
Поєдинок завершився з рахунком 1:0.
Зазначимо, що команди зіграли три тайми по 30 хвилин змішаними складами без ліміту замін, а єдиний м'яч забив захисник, що перебуває на перегляді у полтавців.
Контрольний матч
10 липня
Ворскла — Ужгород 1:0
Нагадаємо, раніше Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії, також до команди доєднався ексфорвард Полісся.