Ворскла перемогла Ужгород: допоміг гравець на перегляді

Полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над Ужгородом у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Зазначимо, що команди зіграли три тайми по 30 хвилин змішаними складами без ліміту замін, а єдиний м'яч забив захисник, що перебуває на перегляді у полтавців.

Контрольний матч

10 липня

Ворскла — Ужгород 1:0

Нагадаємо, раніше Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії, також до команди доєднався ексфорвард Полісся.