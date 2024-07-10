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Ворскла перемогла Ужгород: допоміг гравець на перегляді

Микола Дендак — 10 липня, 23:03
Ворскла перемогла Ужгород: допоміг гравець на перегляді

Полтавська Ворскла здобула мінімальну перемогу над Ужгородом у товариському матчі у межах підготовки до сезону-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 1:0.

Зазначимо, що команди зіграли три тайми по 30 хвилин змішаними складами без ліміту замін, а єдиний м'яч забив захисник, що перебуває на перегляді у полтавців.

Контрольний матч
10 липня

Ворскла — Ужгород 1:0

Нагадаємо, раніше Ворскла підписала нападника збірної Чорногорії, також до команди доєднався ексфорвард Полісся.

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