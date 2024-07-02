Закарпаття отримає ще одного представника в ПФЛ

Ужгород отримав атестат на участь у Другій лізі.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на президента Професіональної футбольної ліги Олександра Каденка.

Спершу ПФЛ не видала атестати Ужгороду та одеському Титану, але апеляція Ужгорода була успішною. Титан все ж не отримає професійний статус.

Окрім Ужгорода, новачками Другої ліги також стануть Куликів-Білка (Львівська область), Ревера 1908 (Івано-Франківськ), Пробій (Городенка) та Вільхівці (Закарпаття). Також у турнірі візьмуть участь резервні команди низки клубів УПЛ.

Остаточний список учасників Другої ліги-2024/25 стане відомий приблизно через тиждень. Жеребкування відбудеться 9 або 10 липня.