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Закарпаття отримає ще одного представника в ПФЛ

Игорь Чернявский — 2 липня, 14:00
Закарпаття отримає ще одного представника в ПФЛ

Ужгород отримав атестат на участь у Другій лізі.

Про це повідомляє Tribuna.com з посиланням на президента Професіональної футбольної ліги Олександра Каденка.

Спершу ПФЛ не видала атестати Ужгороду та одеському Титану, але апеляція Ужгорода була успішною. Титан все ж не отримає професійний статус.

Окрім Ужгорода, новачками Другої ліги також стануть Куликів-Білка (Львівська область), Ревера 1908 (Івано-Франківськ), Пробій (Городенка) та Вільхівці (Закарпаття). Також у турнірі візьмуть участь резервні команди низки клубів УПЛ.

Остаточний список учасників Другої ліги-2024/25 стане відомий приблизно через тиждень. Жеребкування відбудеться 9 або 10 липня.

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