Мессі пояснив, чому заплакав після забитого голу

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі пояснив, чому заплакав після першого забитого голу в ворота збірної Алжиру в матчі чемпіонату світу-2026.

Слова 38-річного аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Так, я плакав після першого голу. Але це було дещо, що не має ніякого відношення до футболу. Я пройшов через кілька складних днів, але вдячний всій делегації та партнерам по команді, що вони завжди були поруч зі мною, даючи мені багато сил", – заявив форвард.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0, Мессі оформив у цьому матчі хет-трик. Він наздогнав Мірослава Клозе та тепер ділить із німцем звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу – по 16 голів.