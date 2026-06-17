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Мессі пояснив, чому заплакав після забитого голу

Олег Дідух — 17 червня 2026, 13:20
Мессі пояснив, чому заплакав після забитого голу
Ліонель Мессі
Getty Images

Лідер збірної Аргентини Ліонель Мессі пояснив, чому заплакав після першого забитого голу в ворота збірної Алжиру в матчі чемпіонату світу-2026.

Слова 38-річного аргентинця наводить Фабріціо Романо.

"Так, я плакав після першого голу. Але це було дещо, що не має ніякого відношення до футболу. Я пройшов через кілька складних днів, але вдячний всій делегації та партнерам по команді, що вони завжди були поруч зі мною, даючи мені багато сил", – заявив форвард.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату світу 2026 року збірна Аргентини обіграла Алжир 3:0, Мессі оформив у цьому матчі хет-трик. Він наздогнав Мірослава Клозе та тепер ділить із німцем звання найкращого бомбардира в історії чемпіонатів світу – по 16 голів.

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Ліонель Мессі

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