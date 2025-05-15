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Анчелотті розповів про стан здоров'я Луніна напередодні матчу з Севільєю

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 15:10
Анчелотті розповів про стан здоров'я Луніна напередодні матчу з Севільєю
Андрій Лунін
Getty images

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про стан здоров'я травмованих гравців, зокрема воротаря команди Андрія Луніна.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Тчуамені точно не зіграє з Севільєю. Під питанням – Вінісіус, Васкес, Браїм Діас та Лунін якого напередодні травмували. Він має шанс відновитись.

Сподіваюсь, усі четверо у підсумку будуть готові до поєдинку", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, воротаря збірної України в останній момент виключили із заявки Реала на матч проти Мальорки через травму руки.

На рахунку Луніна 12 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких він пропустив 19 м'ячів та в чотирьох зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Поєдинок проти Севільї відбудеться у неділю, 18 травня о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.

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