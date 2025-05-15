Анчелотті розповів про стан здоров'я Луніна напередодні матчу з Севільєю

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті висловився про стан здоров'я травмованих гравців, зокрема воротаря команди Андрія Луніна.

Слова фахівця наводить пресслужба "вершкових".

"Тчуамені точно не зіграє з Севільєю. Під питанням – Вінісіус, Васкес, Браїм Діас та Лунін якого напередодні травмували. Він має шанс відновитись.

Сподіваюсь, усі четверо у підсумку будуть готові до поєдинку", – розповів Анчелотті.

Нагадаємо, воротаря збірної України в останній момент виключили із заявки Реала на матч проти Мальорки через травму руки.

На рахунку Луніна 12 матчів у всіх турнірах за Реал, в яких він пропустив 19 м'ячів та в чотирьох зміг зберегти свої ворота у недоторканності.

Поєдинок проти Севільї відбудеться у неділю, 18 травня о 20:00 за київським часом.

Раніше повідомлялося, що інтерес до Луніна проявляє клуб АПЛ та турецький Галатасарай.