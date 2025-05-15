Реал домовився про трансфер партнера Забарного по Борнмуту
Дін Гюйсен
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Мадридський Реал погодив з Борнмутом перехід захисника англійського колективу Діна Гюйсена.
Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.
"Вишні" отримають за партнера Іллі Забарного 60 млн євро, а сам 20-річний гравець підпише контракт до 2031 року.
Зазначимо, що у західних ЗМІ певний час ходили чутки про інтерес до Гюйсена не тільки зі сторони Реала, а й з боку інших грандів, зокрема Арсенала та Ліверпуля.
У нинішньому сезоні нідерландець взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.
Раніше з'явилася інформація, що Бенфіка працює над новим контрактом для воротаря збірної України Анатолія Трубіна.