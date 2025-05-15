Реал домовився про трансфер партнера Забарного по Борнмуту

Мадридський Реал погодив з Борнмутом перехід захисника англійського колективу Діна Гюйсена.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Вишні" отримають за партнера Іллі Забарного 60 млн євро, а сам 20-річний гравець підпише контракт до 2031 року.

Зазначимо, що у західних ЗМІ певний час ходили чутки про інтерес до Гюйсена не тільки зі сторони Реала, а й з боку інших грандів, зокрема Арсенала та Ліверпуля.

У нинішньому сезоні нідерландець взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.

Раніше з'явилася інформація, що Бенфіка працює над новим контрактом для воротаря збірної України Анатолія Трубіна.