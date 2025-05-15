Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Реал домовився про трансфер партнера Забарного по Борнмуту

Володимир Максименко — 15 травня 2025, 15:25
Реал домовився про трансфер партнера Забарного по Борнмуту
Дін Гюйсен
Getty Images

Мадридський Реал погодив з Борнмутом перехід захисника англійського колективу Діна Гюйсена.

Про це повідомляє журналіст Ніколо Скіра.

"Вишні" отримають за партнера Іллі Забарного 60 млн євро, а сам 20-річний гравець підпише контракт до 2031 року.

Зазначимо, що у західних ЗМІ певний час ходили чутки про інтерес до Гюйсена не тільки зі сторони Реала, а й з боку інших грандів, зокрема Арсенала та Ліверпуля.

У нинішньому сезоні нідерландець взяв участь у 34 матчах Борнмута в усіх турнірах, у яких відзначився трьома голами, одним асистом та 11 жовтими картками.

Раніше з'явилася інформація, що Бенфіка працює над новим контрактом для воротаря збірної України Анатолія Трубіна.

Чемпіонат Англії, АПЛ Борнмут Чемпіонат Іспанії, Ла Ліга Реал Мадрид Футбольні трансфери Дін Гюйсен

Дін Гюйсен

Реал розпочав переговори з Борнмутом про трансфер напарника Забарного по обороні
Борнмут готується влаштувати аукціон за партнера Забарного з центру захисту
Забарний назвав рецепт вдалої взаємодії з партнером по захисту Борнмута
Борнмут визначився із трансферною вартістю партнера Забарного
Найкраща пара захисників у АПЛ: Забарний з партнером відзначилися унікальним досягненням

Останні новини