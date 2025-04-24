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Анрі може очолити клуб Бундесліги

Олександр Булава — 24 квітня 2025, 20:19
Анрі може очолити клуб Бундесліги
Getty Images

Колишній тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі влітку може очолити німецький Лейпциг.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

"Бики" перебувають у пошуках наставника, який є прихильником атакувального футболу та довіряє молодим гравця. Під ці опції підходить 47-річний француз.

До того ж він вже зв'язок із системою Ред Булл у 2010-14 роках як гравець виступав за команду Нью-Йорк Ред Буллс.

Зазначається, що глобальний керівник футболу компанії Ред Булл Юрген Клопп також підтримує потенційне призначення Анрі.

Нагадаємо, нещодавно клуб оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди. Разом із ним команду залишив тренерський штаб.

"Бики" наразі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.

Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1 РБ Лейпциг Тьєррі Анрі

Тьєррі Анрі

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