Анрі може очолити клуб Бундесліги

Колишній тренер молодіжної збірної Франції Тьєррі Анрі влітку може очолити німецький Лейпциг.

Про це повідомляє Le Journal du Dimanche.

"Бики" перебувають у пошуках наставника, який є прихильником атакувального футболу та довіряє молодим гравця. Під ці опції підходить 47-річний француз.

До того ж він вже зв'язок із системою Ред Булл у 2010-14 роках як гравець виступав за команду Нью-Йорк Ред Буллс.

Зазначається, що глобальний керівник футболу компанії Ред Булл Юрген Клопп також підтримує потенційне призначення Анрі.

Нагадаємо, нещодавно клуб оголосив про звільнення Марко Розе з посади головного тренера команди. Разом із ним команду залишив тренерський штаб.

"Бики" наразі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці чемпіонату Німеччини.