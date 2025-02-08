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Мотта оцінив дубль Коло Муані у ворота Комо

Володимир Максименко — 8 лютого 2025, 11:44
Мотта оцінив дубль Коло Муані у ворота Комо
Тіаго Мотта
Goal.com

Головний тренер Ювентуса Тьяго Мотта прокоментував перемогу команди над Комо, яку забезпечив дубль зимового новачка Коло Муані.

Слова фахівця наводить Sky Sports.

"Рандаль у повному порядку, він забиває голи, але може грати ще краще. Йому потрібно твердо стояти на ногах. Є інші речі, які потрібен робити нападник.

Ми добре впорались із ситуацією після першого тайму. Реакція команди була неймовірною. Втім, зараз нам потрібно думати про Лігу чемпіонів – там на нас теж очікують важкі матчі", – розповів Мотта.

Наступний матч туринці зіграють 11 лютого – в межах 1/16 фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мотти зустрінуться із ПСВ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.

Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ювентуса може перейти у Марсель.

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