Мотта оцінив дубль Коло Муані у ворота Комо
Тіаго Мотта
Goal.com
Головний тренер Ювентуса Тьяго Мотта прокоментував перемогу команди над Комо, яку забезпечив дубль зимового новачка Коло Муані.
Слова фахівця наводить Sky Sports.
"Рандаль у повному порядку, він забиває голи, але може грати ще краще. Йому потрібно твердо стояти на ногах. Є інші речі, які потрібен робити нападник.
Ми добре впорались із ситуацією після першого тайму. Реакція команди була неймовірною. Втім, зараз нам потрібно думати про Лігу чемпіонів – там на нас теж очікують важкі матчі", – розповів Мотта.
Наступний матч туринці зіграють 11 лютого – в межах 1/16 фіналі Ліги чемпіонів підопічні Мотти зустрінуться із ПСВ. Стартовий свисток пролунає о 22:00 за київським часом.
Раніше повідомлялось, що ексфутболіст Ювентуса може перейти у Марсель.