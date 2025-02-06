Марсель Де Дзербі зацікавлений у трансфері Погба
Поль Погба
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Колишній півзахисник Ювентуса Поль Погба продовжує перебувати у пошуках нового клубу.
Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.
Марсельський Олімпік зацікавлений у підписанні 31-річного француза, який наразі перебуває в статусі вільного агента.
Пріоритетом продовження кар'єри для гравця залишається Європа, попри щедрі пропозиції від клубів Саудівської Аравії.
Раніше французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле півзахисник зможе вийти не раніше березня.
Нагадаємо, що Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.