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Марсель Де Дзербі зацікавлений у трансфері Погба

Олександр Булава — 6 лютого 2025, 20:18
Марсель Де Дзербі зацікавлений у трансфері Погба
Поль Погба
Getty Images

Колишній півзахисник Ювентуса Поль Погба продовжує перебувати у пошуках нового клубу.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

Марсельський Олімпік зацікавлений у підписанні 31-річного француза, який наразі перебуває в статусі вільного агента.

Пріоритетом продовження кар'єри для гравця залишається Європа, попри щедрі пропозиції від клубів Саудівської Аравії.

Раніше французький футболіст домігся скорочення своєї дискваліфікації, яку він отримав через провалену допінг-пробу. Цього місяця він може повернутися до тренувань з командами, але на поле півзахисник зможе вийти не раніше березня.

Нагадаємо, що Погба перебуває у статусі вільного агента після того, як він домовився з Ювентусом про розірвання контракту.

Чемпіонат Франції, Ліга 1 Марсель Футбольні трансфери Поль Погба

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