Шахтар закріпив лідерство, 4 клуби претендують на 2 місце, маючи однакову кількість очок: турнірна таблиця УПЛ після 11 туру
У понеділок, 3 листопада, завершився 11-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.
Закривав його поєдинок між Поліссям та Металістом 1925, який завершився внічию 0:0.
Також у цьому турі відбулося класичне, в я кому Шахтар впевнено переміг Динамо та закріпився на першій сходинці турнірної Таблиці, набравши 24 бали.
Водночас одразу 4 клуби мають в активі по 20 очок: це Динамо, ЛНЗ, Полісся та Кривбас, які у наступному турі претендуватимуть на друге місце.
У зоні вильоту після 11-ти турів Олександрія, Рух та Полтава.
Турнірна таблиця УПЛ після 11-го туру
- Шахтар – 24 бали
- Динамо – 20
- ЛНЗ – 20
- Полісся – 20
- Кривбас – 20
- Металіст 1925 – 17
- Колос – 16
- Зоря – 16
- Карпати – 15
- Кудрівка – 14
- Верес – 13
- Оболонь – 13
- Епіцентр – 9
- Олександрія – 9
- Рух – 7
- СК Полтава – 6