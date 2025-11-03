Шахтар закріпив лідерство, 4 клуби претендують на 2 місце, маючи однакову кількість очок: турнірна таблиця УПЛ після 11 туру

У понеділок, 3 листопада, завершився 11-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Закривав його поєдинок між Поліссям та Металістом 1925, який завершився внічию 0:0.

Також у цьому турі відбулося класичне, в я кому Шахтар впевнено переміг Динамо та закріпився на першій сходинці турнірної Таблиці, набравши 24 бали.

Водночас одразу 4 клуби мають в активі по 20 очок: це Динамо, ЛНЗ, Полісся та Кривбас, які у наступному турі претендуватимуть на друге місце.

У зоні вильоту після 11-ти турів Олександрія, Рух та Полтава.

Турнірна таблиця УПЛ після 11-го туру

Шахтар – 24 бали Динамо – 20 ЛНЗ – 20 Полісся – 20 Кривбас – 20 Металіст 1925 – 17 Колос – 16 Зоря – 16 Карпати – 15 Кудрівка – 14 Верес – 13 Оболонь – 13 Епіцентр – 9 Олександрія – 9 Рух – 7 СК Полтава – 6