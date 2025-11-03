Українська правда
Шахтар закріпив лідерство, 4 клуби претендують на 2 місце, маючи однакову кількість очок: турнірна таблиця УПЛ після 11 туру

Олексій Мурзак — 3 листопада 2025, 20:35
У понеділок, 3 листопада, завершився 11-й тур Української Прем'єр-ліги з футболу сезону-2025/26.

Закривав його поєдинок між Поліссям та Металістом 1925, який завершився внічию 0:0.

Також у цьому турі відбулося класичне, в я кому Шахтар впевнено переміг Динамо та закріпився на першій сходинці турнірної Таблиці, набравши 24 бали.

Водночас одразу 4 клуби мають в активі по 20 очок: це Динамо, ЛНЗ, Полісся та Кривбас, які у наступному турі претендуватимуть на друге місце.

У зоні вильоту після 11-ти турів Олександрія, Рух та Полтава.

Турнірна таблиця УПЛ після 11-го туру

  1. Шахтар – 24 бали
  2. Динамо – 20
  3. ЛНЗ – 20
  4. Полісся – 20
  5. Кривбас – 20
  6. Металіст 1925 – 17
  7. Колос – 16
  8. Зоря – 16
  9. Карпати – 15
  10. Кудрівка – 14
  11. Верес – 13
  12. Оболонь – 13
  13. Епіцентр – 9
  14. Олександрія – 9
  15. Рух – 7
  16. СК Полтава – 6
Standings provided by Sofascore
