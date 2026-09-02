УПЛ назвала претендентів на звання найкращих гравця та тренера серпня

Українська Прем'єр-ліга оголосила претендентів на звання найкращих гравця та тренера чемпіонату-2026/27 у серпні.

Про це повідомила пресслужба ліги.

На звання найкращого тренера серпня претендують: Сергій Нагорняк (Епіцентр), Руслан Ротань (Полісся), Арда Туран (Шахтар) та Фран Фернандес (Карпати).

А за перемогу у номінації найкращий гравець серпня заочно змагатимуться: Владислав Велетень (Полісся), Валентин Горох (Верес), Кауан Еліас (Шахтар), Ян Костенко та Фелліпе (обидва Карпати), Ілля Крупський (Харків), Герман Пеньков (Буковина) та Вадим Сидун (Епіцентр).

Проголосувати можна за цим посиланням.

Напередодні УПЛ назвала найкращого тренера, гравця та символічну збірну 4 туру.