Шахтар сенсаційно програв Колосу: огляд матчу УПЛ

У суботу, 19 квітня, відбувся матч 25 туру Української Прем'єр-ліги, в якому донецький Шахтар сенсаційно програв ковалівському Колосу.

Поєдинок завершився з рахунком 4:2. Неймовірний футбол показав 22-річний півзахисник Колоса Владислав Велетень, на рахунку якого гол та три результативні передачі.

Також зустріч запам'яталася найдовшим в історії УПЛ переглядом ВАР, після якого суддя скасував гол Артема Бондаренка. Після гри наставник "гірників" Маріно Пушич наїхав на арбітра.

Огляд матчу

Чемпіонат України – УПЛ

25 тур, 19 квітня

Шахтар – Колос 2:4 (1:2)

Голи: 0:1 – 26 Ррапай, 0:2 – 38 Цуріков, 1:2 – 44 Марлон, 1:3 – 85 Велетень, 2:3 – 90+5 Кевін (пен), 2:4 – 90+7 Болівар

Шахтар: Фесюн, Вінісіус (Кауан Еліас 86), Бондар, Матвієнко, Педро Енріке, Марлон, Бондаренко (Еліас 71), Судаков (Криськів 86), Педріньйо (Аліссон 86), Кевін, Егіналду (Траоре 86).

Колос: Пахолюк, Бондаренко (Теллес 46), Цуріков, Бурда, Краснічі, Сухар, Гагно (Демченко 88), Ррапай (Оріховський 88), Велетень, Сидоров (Алефіренко 71), Третьяков (Болівар 71).

Попередження: 85 – Велетень, 86 – Болівар, 86 – Тобіас, 90+10 – Пахолюк

Шахтар значно погіршив свої шанси у боротьбі за чемпіонство, адже Динамо розгромило Оболонь, а Олександрія здолала Ворсклу. Тепер "гірники" з 53 балами відстають від конкурентів на 10 та 4 очки відповідно.

Нагадаємо, раніше відбулося ще два матчі в межах 25 туру УПЛ, в яких Карпати переграли Рух, а Лівий Берег відібрав очки у Полісся.