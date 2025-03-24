Юнацька збірна України обіграла Чорногорію на Турнірі чотирьох націй

Збірна України U-16 здобула другу перемогу на товариському турнірі чотирьох націй, який відбувається в Румунії.

Підопічні Олега Голодюка переграли Юнацьку команду Чорногорії. Гра завершилась з рахунком 3:1.

Збірна України активно розпочала зустріч та змогла втілити свою перевагу на 12-й хвилині гри, коли Артем Гапоненко в дотик відправив м'яч у сітку воріт після прострілу з флангу. Проте чорногорці змогли відновити рівновагу ще у першому таймі, коли вихід сам на сам використав нападник Нікола Вукоє.

У другій половині гри українців вивів вперед гол 14-річного атакувального півзахисника академії Барселони Артема Рибака. Гравець підхопив м'яч у штрафному майданчику та розібрався з воротарем суперника. А наприкінці гри ще одним голом відзначився Кірілл Саричев, який головою ефектно замкнув передачу партнера.

За підсумками турніру збірна України набрали шість очок і посіли друге місце на Турнірі чотирьох націй, поступившись полякам за додатковими показниками.

Турнір чотирьох націй

3 тур, 24 березня

Україна U-16 – Чорногорія U-16 3:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 12 Гапоненко, 1:1 – 29 Вукоє, 2:1 – 67 Рибак, 3:1 – 86 Саричев

Україна: Удовиченко, Пламінський (Шукалович, 67), Гурін (Солодаренко, 67), Гарбар, Курячий (Рудзей, 55), Гапоненко (Коваль, 46), Кощій (Гололобов, 62), Гурам (Сафонов, 62), Царичанський (Саричев, 46), Рибак, Яблонський (Левицький, 46).

Зазначимо, що цей турнір розігрується в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 U-17.

Нагадаємо, в першому турі Україна U-16 поступилася Польщі (0:1), а у другому турі переграла Румунію (4:2).