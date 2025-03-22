Україна U-16 здолала Румунію в матчі турніру чотирьох націй

Збірна України U-16 здобула першу перемогу на товариському турнірі чотирьох націй, який відбувається в Румунії.

Підопічні Олега Голодюка переграла господарів змагання з рахунком 4:2.

Попри швидкий гол Русу, українці змогли ще до перерви не тільки відновити паритет, а й вийти вперед – забитими м'ячами відзначились Гурам та Рудзей.

Другий тайм також розпочався із неприємностей для "жовто-синіх" – Русу оформив дубль. Втім, Україна грала в домінуючий атакувальний футбол і справедливо ще двічі відзначилась у воротах суперників.

Турнір чотирьох націй

2 тур, 22 березня

Румунія U-16 – Україна U-16 2:4 (1:2)

Голи: 1:0 – Русу, 2, 1:1 – Гурам, 36, 1:2 – Рудзей, 40, 2:2 – Русу, 51, 2:3 – Курячий, 61, 2:4 – Солодаренко, 80

Зазначимо, що цей турнір розігрується в межах підготовки до кваліфікації Євро-2026 U-17.

В останньому матчі змагання Україна зіграє проти Чорногорії. Зустріч відбудеться 24 березня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, у першому поєдинку на турнірі підопічні Голодюка поступились одноліткам з Польщі.