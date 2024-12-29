Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Трабзонспор знайшов альтернативу Зубкову

Руслан Травкін — 29 грудня 2024, 11:40
Трабзонспор знайшов альтернативу Зубкову
Олександр Зубков
Шахтар

Турецький Трабзонспор почав шукати альтернативу Олександру Зубкову, якщо не вдасться придбати українського футболіста.

Як пише Sporx, "чорноморці" зацікавилися атакувальним хавбеком Ботафого Жуніором Сантосом.

30-річний Жуніор допоміг клубу вперше в історії виграти Кубок Лібертадорес. Портал Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

Сантос ніколи не грав за Європейські клуби, але з 2020 до 2023 виступав за японські Йокогаму та Хірошіму.

Нагадаємо, Трабзонспор бачив у Зубкові посилення для атаки, оскільки команда слабко розпочала сезон і зараз посідає лише 13-те місце у чемпіонаті Туреччини.

28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.

Ботафого Олександр Зубков Трабзонспор Шахтар

Олександр Зубков

Зубков погодився на перехід в турецький Трабнзонспор – журналіст
Тотовицький: Маю ще півроку контракту із Шахтарем
Шахтар назвав суму, за яку готовий продати Зубкова
Стопами батька: маленька донечка лідера Шахтаря вирішила стати футболісткою
Трабзонспор хоче придбати вінгера збірної України

Останні новини