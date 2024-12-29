Трабзонспор знайшов альтернативу Зубкову

Турецький Трабзонспор почав шукати альтернативу Олександру Зубкову, якщо не вдасться придбати українського футболіста.

Як пише Sporx, "чорноморці" зацікавилися атакувальним хавбеком Ботафого Жуніором Сантосом.

30-річний Жуніор допоміг клубу вперше в історії виграти Кубок Лібертадорес. Портал Transfermarkt оцінює його у 8 млн євро.

Сантос ніколи не грав за Європейські клуби, але з 2020 до 2023 виступав за японські Йокогаму та Хірошіму.

Нагадаємо, Трабзонспор бачив у Зубкові посилення для атаки, оскільки команда слабко розпочала сезон і зараз посідає лише 13-те місце у чемпіонаті Туреччини.

28-річний Зубков за Шахтар цього сезону відіграв 19 матчів у всіх турнірах, забив 7 голів та віддав 6 передач. Портал Transfermarkt оцінює гравця збірної України у 8 млн євро.