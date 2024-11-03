Галатасарй спробує викупити Осімхена у Наполі

Галатасарай розпочав спроби викупити у Наполі форварда Віктора Осміхена, який зараз виступає за стамбульський клуб на правах оренди.

Про це повідомляє Sozcu.

За їхньою інформацією, керівництво Галатасарая встановило ліміт в 50 мільйонів євро на трансфер нігерійського форварда. У його контракті з Наполі прописана клаусула в розмірі 75 мільйонів євро, тому навряд чи італійський клуб влаштує 50-мільйонна пропозиція. Transfermarkt також оцінює вартість гравця у 75 мільйонів.

Осімхен перейшов у Галатасарай на правах оренди на початку вересня після того, як Наполі не зумів продати його у клуб із топ-5 чемпіонатів. Форвард відзначився 4 голами та 4 асистами у 7 матчах в усіх турнірах.

Раніше сам нападник збірної Нігерії оцінив свою вартість у 100 мільйонів євро.