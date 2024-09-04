Осімхен став гравцем Галатасарая

Турецький Галатасарай офіційно представив Віктора Осімхена у якості свого гравця.

Про це повідомляє клубна пресслужба стамбульського клубу.

"Леви" орендували форварда з італійського Наполі на сезон 2024/25. На футболіста влітку претендували Челсі та Аль-Ахлі.

Термін угоди Осімхена з Наполі закінчується влітку 2026 року. У сезоні-2023/24 нападник зіграв 30 матчів за неаполітанців, забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.

Нагадаємо, турецький клуб є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.