Осімген: Я коштую понад 100 млн євро

Нападник Наполі Віктор Осімген, який виступає за турецький Галатасарай на правах оренди, вважає, що його вартість перевищує 100 млн євро.

Цитує форварда сайт журналіста Джанлуки Ді Марціо.

"Я коштую понад 100 мільйонів євро, бо у сучасному футболі мало гравців із такими характеристиками та успіхами, як у мене. Я знаю, який внесок можу зробити. Є люди, які не згодні з такою ціною – це нормально, кожен має свою думку", – сказав Осімген.

Нагадаємо, що Галатасарай орендував нігерійця на сезон-2024/25. Його контракт з Наполі закінчується влітку 2026 року. У попередній кампанії нападник зіграв 30 матчів за неаполітанців, забив 17 голів і віддав 3 результативні передачі.

За турецький клуб він відіграв 4 матчі, в яких відзначився 2 голами та 4 асистами.

Нагадаємо, Галатасарай є суперником київського Динамо в основному етапі Ліги Європи. Матч команд відбудеться у передостанньому турі — 21 січня.