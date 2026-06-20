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Туреччина та Парагвай визначились зі складами на матч ЧС-2026

Олександр Булава — 20 червня 2026, 05:13
Туреччина та Парагвай визначились зі складами на матч ЧС-2026
Getty Images

Тренерські штаби Туреччини та Парагваю оголосили стартові склади на матч 2 туру групового етапу чемпіонату світу-2026.

Туреччина: Чакір – Кадіоглу, Бардакчі, Демірал, Мюлдюр – Юксен, Чалханоглу, Їлдиз, Голлер, Акгюн – Актюркоглу

Парагвай: Гілл – Касерес, Гомес, Альдерете, Алонсо – Альмірон, Галарса, Кубас, Гомес – Пітта, Енкісо

Матч на стадіоні "Левайс Стедіум" у Санта-Кларі розпочнеться о 06:00 за київським часом. В Україні подивитися гру можна на платформі MEGOGO.

Зазначимо, що до цього команди зустрічалися між собою лише одного разу - це було 17 червня 1995 року. Це був товариський матч, у якому уболівальники не побачили забитих голів (0:0).

Нагадаємо, у 1-му турі США розгромили Парагвай, водночас Австралія впевнено здолала Туреччину.

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