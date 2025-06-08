Туран хочу підписати у Шахтар форварда Ренна

Новий головний тренер донецького Шахтаря Арда Туран зацікавлений у підписанні нападника французького Ренна Бертуга Їлдирима.

Про це повідомляє Fotomaç.

Зазначається, що переговори щодо 22-річного турецького гравця продовжаться наступного тижня.

Минули сезон форвард провів в оренді у Хетафе. У 27 матчах відзначився 3 голами та асистом. Також він вже зіграв 5 поєдинків за збірну Туреччини, в яких відзначився двома забитими м’ячами.

Нагадаємо, донецький Шахтар звільнив Маріно Пушича та наприкінці травня призначив Арду Турана, підписавши контракт на два роки.

Раніше була інформація, що Туран хоче підписати в український клуб чотирьох гравців турецької Суперліги.