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Відчуваю серцем, що зробили правильний вибір: Гуцуляк – про трансфер до чемпіона Казахстану

Софія Кулай — 13 листопада 2026, 15:10
Відчуваю серцем, що зробили правильний вибір: Гуцуляк – про трансфер до чемпіона Казахстану
Олексій Гуцуляк та Олег Авдиш
instagram.com/alexeygutsuliak

Правий вінгер Олексій Гуцуляк вперше висловився про свій трансфер у казахстанський Ордабаси, зазначивши, що зробив правильний вибір.

Своєю думкою він поділився у своєму профілі в Інстаграмі, виклавши спільне фото зі своїм агентом Олегом Авдишем.

"Поки всі обговорювали моє майбутнє, ми спокійно працювали. Відчуваю серцем, що зробили правильний вибір. Щасливий та вмотивований, але розумію, що зупинитися – означає програти. Дякую, що завжди на моєму боці", – написав Олексій.

Перехід відбувся на правах вільного агента. 28-річний півзахисник підписав дворічний контракт, а фінансові деталі угоди не розголошуються.

Цей трансфер зробив із нього найдорожчого футболіста чемпіонату Казахстану за версією Transfermarkt.

Нагадаємо, що Гуцуляк із липня 2026-го перебував без клубу, коли покинув житомирське Полісся (65 ігор).

Додамо, що новий клуб українця став чемпіоном країни у 2026-му та наступного року буде виступати у кваліфікації Ліги чемпіонів.

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