Скандальний талант МЮ близький до підписання контракту з Реалом
Скандальний 16-річний футболіст молодіжного складу Манчестер Юнайтед Джей Джей Габріел близький до підписання контракту з Реалом.
Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.
За інформацією інсайдера, сторони досягли усної згоди на перехід, проте ще не оформили трансфер документально. Саме через це Барселона та ПСЖ продовжують спостерігати за ситуацією.
Очікується, що сторони оголосять про перехід Габріела на початку 2027 року.
Нагадаємо, на початку осені Джей Джей Габріел забажав від клубу розірвання контракту через погіршення стосунків його родини з клубом.
Оточення хабека та сам футболіст вимагали від МЮ гарантований ігровий час у трьох матчах поспіль та тренування виключно з основним складом.
Окремі ЗМІ також повідомляли про бажання Габріела отримувати у клубі семизначну зарплату, що йшло в розріз із політикою Юнайтед стосовно молодих гравців.
Цього сезону Джей Джей Габріел встиг зіграти три матчі на всіх рівнях, в яких забив 5 м'ячів та віддав дві результативні передачі.
Раніше на трансферні чутки навколо бразильця відреагував спортивний директор Барселони Деку.