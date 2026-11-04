Скандальний талант МЮ близький до підписання контракту з Реалом

Скандальний 16-річний футболіст молодіжного складу Манчестер Юнайтед Джей Джей Габріел близький до підписання контракту з Реалом.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

За інформацією інсайдера, сторони досягли усної згоди на перехід, проте ще не оформили трансфер документально. Саме через це Барселона та ПСЖ продовжують спостерігати за ситуацією.

🚨⏳ BREAKING | Understand JJ Gabriel has reached a verbal agreement in principle with Real Madrid. As reported, Real were the favourites. The transfer is now being pushed towards completion. Nothing has been signed yet. That’s why Barcelona, FC Bayern and Paris Saint-Germain remain on standby. The plan is for the 16 y/o gem to leave ManUtd as early as January. The move is definitely expected to take place in 2027, with an EU passport. #MUFC Bayern remained in contact but emerged as an outside contender, partly due to the financial package and Real. @SkySportDE 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 — Florian Plettenberg (@Plettigoal) November 4, 2026

Очікується, що сторони оголосять про перехід Габріела на початку 2027 року.

Нагадаємо, на початку осені Джей Джей Габріел забажав від клубу розірвання контракту через погіршення стосунків його родини з клубом.

Оточення хабека та сам футболіст вимагали від МЮ гарантований ігровий час у трьох матчах поспіль та тренування виключно з основним складом.

Окремі ЗМІ також повідомляли про бажання Габріела отримувати у клубі семизначну зарплату, що йшло в розріз із політикою Юнайтед стосовно молодих гравців.

Цього сезону Джей Джей Габріел встиг зіграти три матчі на всіх рівнях, в яких забив 5 м'ячів та віддав дві результативні передачі.

Раніше на трансферні чутки навколо бразильця відреагував спортивний директор Барселони Деку.