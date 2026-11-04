Влітку його мобілізували: болгарський клуб презентував ексфутболіста Шахтаря

Болгарська Фратрія оголосила про підписання лівого вінгера, який раніше не зміг закріпитися у донецькому Шахтарі (4 матчі), Владислава Вакули.

Про це інформує пресслужба клубу.

Термін підписаної угоди невідомий, але портал Transfermarkt зазначав, що Вакула став частиною іноземного клубу 26 жовтня 2026 року.

Він вже встиг дебютувати за Фратрію у поєдинку другого дивізіону Болгарії проти Монтани (поразка 1:2), вийшовши на заміну на 77-й хвилині зустрічі. Відзначимо, що також у складі болгарського колективу виступає українець Тимур Кораблін.

Нагадаємо, що у липні 2026-го Владислав став вільним агентом після того, як покинув луганську Зорю. Згодом стало відомо про його мобілізацію.

У своїй кар'єрі Вакула пограв за цілий ряд українських команд – Маріуполь, Минай, Полісся, Чорноморець, Ворсклу та Сталь Кам'янське.